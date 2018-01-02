поиск по сайту
 

Мошенница, выдав себя за родственницу, выманила у пенсионерок деньги

Сегодня, 13:01
Мошенница, выдав себя за родственницу, выманила у пенсионерок деньги
В Курске полицейские раскрыли два мошенничества в отношении пожилых граждан. С интервалом в месяц неизвестная женщина обманом выманила у пенсионерок крупные суммы денег. Аферистка действовала по одной и той же схеме: на улице окликала женщин и выдавала себя за дальнюю родственницу. Пожилые курянки, сомневаясь в собственной памяти, начинали думать, что действительно знакомы с мошенницей. После этого злоумышленница просила одолжить деньги под солидные проценты. Пенсионеры соглашались и снимали деньги в ближайшей сберкассе. Так одна из потерпевших лишилась 100 тысяч рублей. Другая курянка, отдав 25 тысяч, ждала возврата долга 2 недели и только потом обратилась в полицию. Несколько дней назад выяснилось, что женщина, похожая по приметам, была арестована в Белгороде за аналогичное преступление. Курские полицейские отправились в соседний регион, где приняли от подозреваемой признательные показания. В ближайшее время женщину за мошенничество привлекут к уголовной ответственности - сообщили в УМВД.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама