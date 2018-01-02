Мошенница, выдав себя за родственницу, выманила у пенсионерок деньги

В Курске полицейские раскрыли два мошенничества в отношении пожилых граждан. С интервалом в месяц неизвестная женщина обманом выманила у пенсионерок крупные суммы денег. Аферистка действовала по одной и той же схеме: на улице окликала женщин и выдавала себя за дальнюю родственницу. Пожилые курянки, сомневаясь в собственной памяти, начинали думать, что действительно знакомы с мошенницей. После этого злоумышленница просила одолжить деньги под солидные проценты. Пенсионеры соглашались и снимали деньги в ближайшей сберкассе. Так одна из потерпевших лишилась 100 тысяч рублей. Другая курянка, отдав 25 тысяч, ждала возврата долга 2 недели и только потом обратилась в полицию. Несколько дней назад выяснилось, что женщина, похожая по приметам, была арестована в Белгороде за аналогичное преступление. Курские полицейские отправились в соседний регион, где приняли от подозреваемой признательные показания. В ближайшее время женщину за мошенничество привлекут к уголовной ответственности - сообщили в УМВД.







