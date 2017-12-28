СМИ: Центробанк не собирался отзывать лицензию у «Югры»

Недавно обнародованный протокол заседания Центробанка №37 от 7 июля подтверждает тот факт, что в первоначальные планы регулятора не входил отзыв банковской лицензии у «Югры». Заседание, на котором присутствовали первый зампред ЦБ Тулин, зампред Поздышев и глава АСВ Исаев, было посвящено разработке плана оздоровления кредитной организации. Это решение было принято единогласно всеми участниками, - сообщает Утро.ру.

В приложенном к протоколу плане по участию АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства "Югры” за подписью Тулина отмечается, что критическое положение банка «Югра» возникло из-за требований ЦБ доначислить резервы в размере 30-40 млрд рублей. При этом предписание регулятора о докапитализации на сумму 25 млрд рублей было выполнено руководством «Югры» в сжатые сроки. Протокол заседания №37, равно как и протокол №36, подтверждает, что банк был в состоянии выполнять предписание Центробанка, его акционеры откликались на все требования регулятора.

Таким образом, решение ЦБ от 28 июля об отзыве банковской лицензии никак не согласуется с изначальным намерением регулятора провести финансовое оздоровление банка, который, как было сказано, является важным для финансовой системы страны. Напомним, что в «Югре» обслуживались такие крупные компании, как «Уралвагонзавод», «Роснефть», Ростелеком» и другие.