29-летняя курянка под Рождество зарезала сожителя

Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней жительницы Курска, ее подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

По версии СК, вечером 6 января между подозреваемой и ее 31-летним сожителем после распития спиртных напитков на почве ревности возникла ссора. Мужчина толкнул сожительницу, в ответ она схватила кухонный нож и нанесла ему множество ударов в грудь. После этого женщина вызвала «скорую», медики доставили потерпевшего в больницу. Однако мужчина через несколько часов скончался от полученных ран.

Курянку заключили под стражу, в ближайшее время ей предъявят обвинение. Назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.