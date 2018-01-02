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29-летняя курянка под Рождество зарезала сожителя

Сегодня, 16:13
29-летняя курянка под Рождество зарезала сожителя
Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней жительницы Курска, ее подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.
По версии СК, вечером 6 января между подозреваемой и ее 31-летним сожителем после распития спиртных напитков на почве ревности возникла ссора. Мужчина толкнул сожительницу, в ответ она схватила кухонный нож и нанесла ему множество ударов в грудь. После этого женщина вызвала «скорую», медики доставили потерпевшего в больницу. Однако мужчина через несколько часов скончался от полученных ран.
Курянку заключили под стражу, в ближайшее время ей предъявят обвинение. Назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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