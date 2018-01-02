Завершился первый этап реконструкции парка имени Дзержинского

В Курске наконец подвели предварительные итоги реконструкции парка имени Дзержинского. Здесь завершили первый этап строительства. Правда, изначально планировалось это сделать еще ко Дню города в сентябре. К Новому году работы все же удалось выполнить. В мэрии сообщили, что произвели разбивку территории парка, разобрали тротуары, снесли аварийные деревья, демонтировали опоры наружного освещения, уложили новые дорожки. Также установили фундамент под колонны и опоры наружного освещения, проложили кабели наружного освещения и посадили десятки туй. В нынешнем году предстоит ещё многое сделать. Парк оградят, по наружному периметру обустроят тротуарные дорожки, а также велосипедно-роллерную трассу и прогулочную аллею. Вдоль улицы Бочарова появятся аллея национальностей и участки для детских площадок. На основных пешеходных аллеях установят скамейки и урны. Позже разобьют цветники и газоны.