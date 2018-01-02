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В Курской области назначен новый главный судебный пристав

Сегодня, 08:04
В Курской области назначен новый главный судебный пристав
В Курской области назначен новый главный судебный пристав. Службу возглавил Иван Михайлович Вернигоров. Ранее он занимал аналогичную должность в Липецкой области. Уже состоялась рабочая встреча губернатора с новым руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Курской области Иваном Вернигоровым. Александр Михайлов выразил надежду на совместную работу в конструктивном ключе. Напомним, прежний руководитель курских приставов Евгений Казанов занял пост председателя комитета по управлению муниципальным имуществом города.

 

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