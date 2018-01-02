поиск по сайту
 

Под Курском микроавтобус опрокинулся в кювет, погибли 3 человека

Сегодня, 11:29
Под Курском микроавтобус опрокинулся в кювет, погибли 3 человека
Сегодня ранним утром в Курской области ДТП унесло жизни трех человек. Как сообщили в УМВД, в 6.45 на 551 км автодороги М-2 "Крым" в Медвенском районе микроавтобус "Мерседес Спринтер" опрокинулся в кювет. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. 3 человека погибли, 6 госпитализированы. Предположительно, в микроавтобусе находились девять человек с водителем. Известно, что транспортное средство зарегистрировано на Украине. По данному факту возбуждено уголовное дело.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама