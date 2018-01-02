Под Курском микроавтобус опрокинулся в кювет, погибли 3 человека

Сегодня ранним утром в Курской области ДТП унесло жизни трех человек. Как сообщили в УМВД, в 6.45 на 551 км автодороги М-2 "Крым" в Медвенском районе микроавтобус "Мерседес Спринтер" опрокинулся в кювет. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. 3 человека погибли, 6 госпитализированы. Предположительно, в микроавтобусе находились девять человек с водителем. Известно, что транспортное средство зарегистрировано на Украине. По данному факту возбуждено уголовное дело.