Изъятая курской таможней скрипка Страдивари оказалась подделкой

Специалисты завершили экспертизу инструмента с клеймом Страдивари, изъятого у путешественников из Франции во время досмотра их автомобиля на российско-украинской границе в Курской области. Оказалось, что скрипку делали последователи великого мастера, но не он сам. Как сообщили эксперты, музыкальный инструмент изготовлен в городе Миркур в мастерской Гранжан в 1880 году, но зачем-то на инструменте поставили клеймо Страдивари и написали дату 1750 год. Напомним, курская таможня нашла старинную скрипку у путешественников из Франции в ноябре 2017 года.



