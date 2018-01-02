Курские дороги превратились в каток

Утренняя морось моментально превратила курские трассы в каток, что сказалось на дорожной ситуации. Помимо аварии с тремя погибшими на трассе «М-2 Крым», уже известно о переломе ноги у водителя, автомобиль которого перевернулся на Суджанском кольце, и ранении пассажирки опрокинувшейся маршрутки на улице Энгельса Курска. В остальных случаях фиксируются лишь повреждения машин. Между тем, температура воздуха держится около нуля, временами наблюдается морось, а значит, участникам дорожного движения следует быть особенно внимательными и осторожными.