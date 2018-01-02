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В Курске рецидивист украл из незапертой "Газели" короб сигарет

Сегодня, 12:28
В Курске рецидивист украл из незапертой
Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу, совершённую ранее судимым жителем Курского района. На Станционной подозреваемый обратил внимание на "Газель" с незапертым кузовом. Водитель ушёл на обед и оставил машину без присмотра. Злоумышленник открыл заднюю дверь и вытащил короб с сигаретами стоимостью более 40 тысяч рублей. С похищенным он скрылся с места преступления на такси. Полицейские выяснили, куда водитель отвёз вора, поэтому его удалось задержать. Большую часть украденного товара изъяли. Ранее неоднократно судимый мужчина в ближайшее время вновь будет привлечён к уголовной ответственности. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы - сообщили в УМВД.

 

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