Директор строительной фирмы идет под суд за гибель женщины, упавшей с храма

В Курске перед судом предстанет директор строительной организации. Он обвиняется в нарушении правил безопасности, в результате чего погибла 44-летняя женщина. Она упала с 20-метровой высоты купола строящегося храма. Трагедия произошла в июне 2017 года на проспекте Кулакова.

По данным СК, общество с ограниченной ответственностью по договору подряда выполняло ремонтно-строительные работы. На директора организации были возложены обязанности по соблюдению правил безопасности. Желая сэкономить, он привлек без заключения трудового договора неквалифицированных рабочих. Они были не проинструктированы о технике безопасности. Это и привело к несчастному случаю. Женщина-штукатур, стоя на строительных лесах без страховки, упала с 20-метровой высоты. Другие рабочие сразу вызвали «скорую». По дороге в больницу курянка скончалась.

Расследование уголовного дела в отношении директора фирмы завершено. Оно направлено в суд.