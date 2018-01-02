Средняя страховая пенсия по старости превысила 13 тысяч

С 1 января 2018 года страховые пенсии (включая фиксированную выплату) неработающих пенсионеров увеличены на 3,7%, что выше показателя прогнозной инфляции за 2017 год. Размер фиксированной выплаты после индексации составил 4 982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 81,49 рубля (в 2017 году – 78,58 рубля).

В Курской области среднегодовой размер страховой пенсии по старости в итоге вырос до 13 042 рублей, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров – до 13 433 рублей.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в 2018 году, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%. С апреля средний размер социальной пенсии в Курской области вырастет до 8 100 рублей.

В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет корректировку страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров.

С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы ориентировочно на 3,2%.

Напомним, с февраля 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций. Когда пенсионер трудовую деятельность прекращает, он начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его работы. В настоящее время выплата пенсии в полном размере начинается спустя три месяца с даты увольнения, и разница в размере пенсии за истекшие три месяца не возмещается.

Однако благодаря принятию Федерального закона от 01.07.2017 г. №134-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях»», который вступил в силу с 1 января 2018 года, фактически срок выплаты пенсии в полном размере останется прежним (спустя три месяца после увольнения), но разница в размере пенсии будет компенсирована за прошедший период с 1-го месяца после увольнения.

Обращаем внимание, что для удобства получателей пенсии и иных социальных выплат на региональной интернет-странице Отделения ПФР по Курской области (http://www.pfrf.ru/branches/kursk/info/ ) действует «Личный кабинет пенсионера». В нём наряду с информацией о коэффициенте по стажу, заработной плате, исходя из которой начислена пенсия, и т.д., вы можете посмотреть сумму произведенных вам выплат за последние 12 месяцев.