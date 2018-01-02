В Курске ожидается похолодание

За аномально тёплым и дождливым декабрём в Центральной России грядут крещенские морозы, метели и снегопады, предупреждают синоптики. Всему виной мощный циклон «Элеонора», который бушевал на прошлой неделе в Европе. Последствия непогоды уже ощутили жители Ивановской, Тульской, Ярославской и Владимирской областей. А в Кировской области из-за метели было обесточено около 30 населённых пунктов. Курскую область циклон обойдёт стороной. Придут небольшие морозы, от которых пострадают разве что озимые, рассказала начальник центра по гидрометерологии Мария Палехина.

Мария Палехина: «Наша область оказывается в тыловой части этого циклона. Поэтому осадков у нас немного, а вот понижение температур будет связано именно с проникновением холодного воздуха в тыловой части циклона и формированию в холодной воздушной массе области повышенного давления. То есть наша область окажется в более благоприятном положении по сравнению с другими регионами. Единственное – в тех регионах снега побольше будет, вот снега у нас маловато. Его практически нет сейчас на полях, и понижение температуры будет неблагоприятно для перезимовки озимых культур. В ближайшие трое суток на территории Курской области ожидается неустойчивая погода. 11 января местами пройдёт небольшие осадки в виде снега, снежной крупы и мороси. Местами будет образовываться гололёд, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти 3-8 м/с. В ночные часы ожидается от -1 до -6, днём 0 -5 градусов. 12 января местами возможен небольшой снег. При умеренном северо-восточном ветре ночью температура понизится до -4 – 9, днём от 1 до 6 градусов мороза. Ещё прохладней станет 13 января. Осадки прекратятся, ветер сохранит северо-восточное направление. В ночные часы температура понизится до 6 – 11 мороза, днём ожидается от 4 до 9 градусов мороза. В среднем фон температуры останется выше нормы, и только 13 января приблизится к ней. К середине января морозы ещё могут немного усилиться, а вот к Крещению фон температуры может повыситься, морозы могут ослабеть. Вот такая морозная погода будет способствовать формированию льда на реках. Насколько прочен он будет, чтобы организовать крещенские купания, будем смотреть ближе к этой дате».



