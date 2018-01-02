Коммунальщики заверили, что активно борются с гололёдом

Ухудшение погодных условий в Курской области привело к увеличению числа ДТП. Только сегодня утром произошло несколько аварий, в которых пострадали и даже погибли люди. По свидетельствам автомобилистов, дороги в Курске покрыты ледяной коркой, но их никто не обрабатывает песко-соляной смесью, которой, к слову, власти закупили 119 тонн. За это в нашем городе отвечают две организации – Центральный и Железнодорожный округи обслуживает предприятие по благоустройству города, в Сеймском округе – ООО «Интеграл-Строй». Представитель «Интеграл-Строя» заверил корреспондента радио «Курс», что каждый день, в том числе и на праздниках, дороги обрабатывают. Несмотря на это, на улице Энгельса сегодня утром опрокинулась маршрутка, пострадала пассажирка. В предприятии по благоустройству на месте не оказалось никого, кроме охранника. Видимо, все вышли на борьбу с гололёдом. Тем временем, синоптики прогнозируют такую погоду до конца недели, а спасатели и сотрудники ГИБДД призывают курян быть осторожнее.