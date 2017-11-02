Курское «Динамо» на выезде встретится с чешским клубом

Сегодня курскому «Динамо» предстоит выездной матч 11 тура группового этапа женской Евролиги. В Праге подопечные Лукаса Мондело встретятся с УСК. Бело-голубые возглавляют группу «А» с 10-ю победами и «нулем» в графе «поражения». У пражского клуба, который идет вторым, ситуация похуже – 6 побед и 4 поражения. В первом круге «динамовки» обыграли на своем паркете УСК со счетом 109:88. Начало поединка в 21:00 по московскому времени.