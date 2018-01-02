Курянам не советуют выходить на зимнюю рыбалку

В Курской области наконец установилась отрицательная температура воздуха. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до -12. В связи с этим на водоемах региона начинается активный процесс лёдообразования. Прибрежный ледяной покров на некоторых из них уже достигает 2-4 сантиметров. При таких погодных условиях прогнозируется полное закрытие рек тонким льдом. В МЧС бьют тревогу: теперь растет вероятность происшествий, связанных с провалами людей под лед. В первую очередь, это касается любителей рыбной ловли и детей. Следить за водоёмами будут порядка 200 человек. На учет взяли 10 излюбленных мест рыбаков.