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Курянам не советуют выходить на зимнюю рыбалку

Сегодня, 08:08
Курянам не советуют выходить на зимнюю рыбалку
В Курской области наконец установилась отрицательная температура воздуха. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до -12. В связи с этим на водоемах региона начинается активный процесс лёдообразования. Прибрежный ледяной покров на некоторых из них уже достигает 2-4 сантиметров. При таких погодных условиях прогнозируется полное закрытие рек тонким льдом. В МЧС бьют тревогу: теперь растет вероятность происшествий, связанных с провалами людей под лед. В первую очередь, это касается любителей рыбной ловли и детей. Следить за водоёмами будут порядка 200 человек. На учет взяли 10 излюбленных мест рыбаков. 

 

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