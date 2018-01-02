Сквер на Студенческой начал проседать через полтора месяца после открытия

Куряне сообщают о тротуарной плитке, которая стала «проседать» в новом сквере на Студенческой. Его торжественно открыли в конце ноября 2017 года. На строительство сквера потратили порядка 11 миллионов рублей. Раньше здесь был пруд, его засыпали и обустроили зону отдыха. Всего через полтора месяца после открытия в сквере начали разваливаться дорожки, тротуарная плитка пошла волнами, а газоны покрылись огромными лужами. Видимо, приведение в порядок сквера на улице Студенческой потребует дополнительных денежных вливаний.

фото — ВК «Курский край»

