В Медвенке открыли новую школу на 650 мест

В поселке Медвенка Курской области распахнула двери новая современная школа, рассчитанная на 650 мест. Строительство учебного заведения обошлось в 535 млн рублей. Необходимость появления в районе новой школы назрела давно. Высокий рост рождаемости в последние годы привел к тому, что действующее учебное учреждение оказалось переполненным. С вводом нового здания сельские дети смогут учиться в одну смену, а не в две, как было до сих пор.

Медвенская школа возводилась по современному оригинальному проекту. Трехэтажное здание разделено на отдельные блоки: для начальных, средних и старших классов. Кроме просторных кабинетов и учебных мастерских, оборудованы современной техникой пищеблок и столовая, просторная библиотека и медицинская комната. А для интересного и насыщенного досуга, всестороннего гармоничного развития детей будут работать два спортзала, футбольное поле и волейбольная площадка. Установлено в школе и оборудование, необходимое для технического творчества, кабинета робототехники и лабораторией 3D моделирования. Появился даже свой пресс-центр. Новое здание приспособлено для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: предусмотрены пандусы, поручни, специализированные туалеты и учебные места.



