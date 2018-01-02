поиск по сайту
 

В ближайшие годы в Курской области возведут 18 школ

Сегодня, 08:06
В ближайшие годы в Курской области возведут 18 школ
В 2018 году в Курске откроется новая школа на 1000 обучающихся на проспекте Дериглазова, такая же в 2019-м будет введена и в Железногорске. Чтобы перевести всех курских учеников на обучение в одну смену, в нашем регионе к 2025 году планируется построить 18 школ, реконструировать 11 и капитально отремонтировать еще 3. Как отметили в региональной администрации, работа над решением этой проблемы началась сравнительно недавно, но уже есть ощутимые результаты. В этом учебном году школьников, обучающихся во вторую смену, стало меньше на 222 человека. Напомним, накануне в Медвенке открыли новую школу на 650 учеников.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама