В ближайшие годы в Курской области возведут 18 школ

В 2018 году в Курске откроется новая школа на 1000 обучающихся на проспекте Дериглазова, такая же в 2019-м будет введена и в Железногорске. Чтобы перевести всех курских учеников на обучение в одну смену, в нашем регионе к 2025 году планируется построить 18 школ, реконструировать 11 и капитально отремонтировать еще 3. Как отметили в региональной администрации, работа над решением этой проблемы началась сравнительно недавно, но уже есть ощутимые результаты. В этом учебном году школьников, обучающихся во вторую смену, стало меньше на 222 человека. Напомним, накануне в Медвенке открыли новую школу на 650 учеников.



