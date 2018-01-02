Курское «Динамо» обыграло на выезде пражский УСК

В среду баскетболистки курского «Динамо» в выездном матче Евролиги обыграли одного из ближайших преследователей по группе «А» пражский УСК 88:56. Больше всех очков в прошедшей игре набрали Энджел МакКотри – 15, Мария Вадеева и Ннемкади Огвумике принесли команде по 14 баллов, Наталья Жедик и Хелена Сиак – по 12. Таким образом курянки досрочно заняли в группе первое место и за три тура до финиша группового этапа стали недосягаемы для остальных соперниц. Победная серия «Динамо» в женской Евролиге составляет 11 матчей в текущем сезоне. В следующем матче турнира курянки примут французский «Бурж». Встреча состоится 17 января в курском СКК. Но прежде, 13 января, нашим баскетболисткам предстоит сыграть с «Казаночкой» в столице Татарстана в рамках российской Премьер-лиги.



