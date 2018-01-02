Власти заверили, что свинокомплекс не навредит Алёхинскому заповеднику

Курские власти, руководство агрокомпании и застройщик выступили с заявлением по поводу строительства свинокомплекса вблизи заповедника имени Алёхина. В конце прошлого года общественники, жители Курского района и экологи забили тревогу: на площадки рядом с заповедником привозят стройматериалы, чтобы возвести крупный животноводческий комплекс. Представители агрокомпании пояснили, что сейчас идет накопление стройматериалов на арендованных землях, при необходимости их перевезут на другое место. Что касается еще одного вопроса - соприкасающихся буферных зон заповедника и будущего свинокомплекса - его сняли, будущий объект просто немного передвинули. Таким образом от сельхозпредприятия до границы заповедника будет три километра - пояснили представители обладминистрации. Власти также подчеркнули, что впереди публичные слушания, а площадка под свинокомплекс еще согласовывается. Разрешительных документов на строительство пока нет.



