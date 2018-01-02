поиск по сайту
 

Курскэнерго примет активное участие в мероприятиях Года культуры безопасности в Курской области

Сегодня, 12:34
Курскэнерго примет активное участие в мероприятиях Года культуры безопасности в Курской области
2018 год объявлен в Курской области Годом культуры безопасности жизнедеятельности населения. Активное участие в реализации мероприятий, направленных  на повышение культуры безопасности в различных сферах деятельности организаций и населения региона, примет филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго». 
Энергетики проведут конкурс детского рисунка на тему безопасности для учащихся общеобразовательных учреждений. Во всех 30 районах электрических сетей Курскэнерго пройдут дни открытых дверей с участием  старшеклассников, студентов вузов и ссузов: специалисты филиала и ветераны предприятия расскажут гостям о  том, что такое электричество, чем оно опасно, какие знаки и плакаты предупреждают об опасности поражения электрическим током.  
 В течение года энергетики совместно с администрациями округов областного центра и муниципальных районов Курской области проведут уроки электробезопасности для дошколят и учащихся в школах, семинары по электробезопасности для преподавательского состава. Курскэнерго обеспечит школы тематическими пособиями:  дисками с материалами по профилактике детского электротравматизма, плакатами, расписаниями занятий, содержащими правила электробезопасности и т.д.
Традиционно в период летних каникул  специалисты Курскэнерго организуют серию  уроков по электробезопасности в оздоровительных лагерях и лагерях отдыха с дневным пребыванием, где  расскажут ребятам, почему нельзя удить рыбу вблизи линий электропередачи (ЛЭП) и подниматься на их опоры, приближаться к трансформаторным подстанциям, пытаться перелезть на их территорию через забор.  
Предполагается, что в общей сложности в мероприятиях, организованных  Курскэнерго в рамках  Года культуры безопасности в Курской области,  примут участие более 3 000 детей от 4 до 16 лет.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама