Курскэнерго примет активное участие в мероприятиях Года культуры безопасности в Курской области

2018 год объявлен в Курской области Годом культуры безопасности жизнедеятельности населения. Активное участие в реализации мероприятий, направленных на повышение культуры безопасности в различных сферах деятельности организаций и населения региона, примет филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго».

Энергетики проведут конкурс детского рисунка на тему безопасности для учащихся общеобразовательных учреждений. Во всех 30 районах электрических сетей Курскэнерго пройдут дни открытых дверей с участием старшеклассников, студентов вузов и ссузов: специалисты филиала и ветераны предприятия расскажут гостям о том, что такое электричество, чем оно опасно, какие знаки и плакаты предупреждают об опасности поражения электрическим током.

В течение года энергетики совместно с администрациями округов областного центра и муниципальных районов Курской области проведут уроки электробезопасности для дошколят и учащихся в школах, семинары по электробезопасности для преподавательского состава. Курскэнерго обеспечит школы тематическими пособиями: дисками с материалами по профилактике детского электротравматизма, плакатами, расписаниями занятий, содержащими правила электробезопасности и т.д.

Традиционно в период летних каникул специалисты Курскэнерго организуют серию уроков по электробезопасности в оздоровительных лагерях и лагерях отдыха с дневным пребыванием, где расскажут ребятам, почему нельзя удить рыбу вблизи линий электропередачи (ЛЭП) и подниматься на их опоры, приближаться к трансформаторным подстанциям, пытаться перелезть на их территорию через забор.

Предполагается, что в общей сложности в мероприятиях, организованных Курскэнерго в рамках Года культуры безопасности в Курской области, примут участие более 3 000 детей от 4 до 16 лет.



