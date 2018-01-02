Пенсионерка за освобождение внука отдала мошенникам 100 тысяч

В полицию обратилась 81-летняя жительница Железногорска. Она рассказала, что неизвестные похитили у нее 100 тысяч рублей. Пенсионерке позвонили на домашний телефон, мужчина, не представившись, заявил, что ее внук за правонарушение задержан полицией. Родственника можно было освободить, если женщина заплатит. Неизвестный потребовал направиться в банк. Пенсионерка без раздумий согласилась, сняла деньги со сберкнижки и отдала незнакомцу у своего подъезда. Только после этого она позвонила родственникам в другой город и узнала, что с внуком все в порядке. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется розыск преступников.

Стражи порядка напоминают: предупредите близких пожилого возраста о случаях телефонного мошенничества, а также напомните, что необходимо связаться с родственниками, прежде чем передавать незнакомцам крупные суммы денег.