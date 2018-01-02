поиск по сайту
 

Пенсионерка за освобождение внука отдала мошенникам 100 тысяч

Сегодня, 12:42
Пенсионерка за освобождение внука отдала мошенникам 100 тысяч
В полицию обратилась 81-летняя жительница Железногорска. Она рассказала, что неизвестные похитили у нее 100 тысяч рублей. Пенсионерке позвонили на домашний телефон, мужчина, не представившись, заявил, что ее внук за правонарушение задержан полицией. Родственника можно было освободить, если женщина заплатит. Неизвестный потребовал направиться в банк. Пенсионерка без раздумий согласилась, сняла деньги со сберкнижки и отдала незнакомцу у своего подъезда. Только после этого она позвонила родственникам в другой город и узнала, что с внуком все в порядке. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется розыск преступников.
Стражи порядка напоминают: предупредите близких пожилого возраста о случаях телефонного мошенничества, а также напомните, что необходимо связаться с родственниками, прежде чем передавать незнакомцам крупные суммы денег.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама