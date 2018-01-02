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За сутки в "Службу спасения" поступило 200 ложных звонков от детей

Сегодня, 14:46
За сутки в
За минувшие сутки «Служба спасения-112» Курской области зарегистрировала около 200 звонков, относящихся к категории «детская шалость». По статистике, в школьные каникулы число таких сообщений всегда растет. Диспетчеры отвлекаются, а те, кому нужна реальная помощь, не могут вовремя дозвониться. В МЧС напомнили: за «телефонный терроризм» предусмотрено максимальное наказание в виде лишение свободы сроком до трех лет, в случае причинения крупного ущерба или тяжких последствий — до пяти лет. Меж тем, в Госдуме сейчас обсуждают ужесточение наказания за ложные сообщения о терактах. 

 

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