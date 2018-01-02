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В курский травмпункт поступает по 60 обращений в сутки

Сегодня, 15:50
В курский травмпункт поступает по 60 обращений в сутки
60 обращений в сутки - такова статистика работы травмпункта Курска в первые дни нового года. Травматологи советуют быть готовыми к тому, что наступят морозы, гололедица, и количество травм увеличится. По статистике, около 40% всех ДТП в зимнее время вызвано гололедом и снегопадом. В таких условиях водителям рекомендуют быть осмотрительными, двигаться на низкой скорости. Медики констатируют: с наступлением холодов растет количество уличных травм. Это, как правило, ушибы, вывихи и переломы. В такие дни количество пострадавших увеличивается в 2 раза.

 

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