В курский травмпункт поступает по 60 обращений в сутки

60 обращений в сутки - такова статистика работы травмпункта Курска в первые дни нового года. Травматологи советуют быть готовыми к тому, что наступят морозы, гололедица, и количество травм увеличится. По статистике, около 40% всех ДТП в зимнее время вызвано гололедом и снегопадом. В таких условиях водителям рекомендуют быть осмотрительными, двигаться на низкой скорости. Медики констатируют: с наступлением холодов растет количество уличных травм. Это, как правило, ушибы, вывихи и переломы. В такие дни количество пострадавших увеличивается в 2 раза.