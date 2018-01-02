поиск по сайту
 

Полицейские помогли неблагополучной семье создать условия для жизни детей

Сегодня, 16:07
Полицейские помогли неблагополучной семье создать условия для жизни детей
Несколько недель назад в Фатежском районе полицейские посетили семью, состоящую на учете. Там воспитывается пятеро детей: старшей 15, младшему исполнилось 2 года. В очередной раз стражи порядка убедились, что мать не создала никаких условий для жизни детей. В доме была антисанитария, в нем не оказалось еды, спальных мест для детей и мест для их обучения.
Женщину привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Детей на время направили в социальное учреждение. Тем временем, мама доказывала, что готова воспитывать детей самостоятельно. Полицейские решили ей помочь. Они собрали спальную мебель, постельное белье, учебные столы. Помогли провести косметический ремонт помещения. Скоро дети вернутся из интерната в обновленный дом, где у них появилось место отдыха. 
В УМВД подчеркнули: семья по-прежнему останется на профилактическом учете, с матерью продолжится работа до того момента, когда опасности для жизни, здоровья и воспитания детей не останется.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама