Полицейские помогли неблагополучной семье создать условия для жизни детей

Несколько недель назад в Фатежском районе полицейские посетили семью, состоящую на учете. Там воспитывается пятеро детей: старшей 15, младшему исполнилось 2 года. В очередной раз стражи порядка убедились, что мать не создала никаких условий для жизни детей. В доме была антисанитария, в нем не оказалось еды, спальных мест для детей и мест для их обучения.

Женщину привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Детей на время направили в социальное учреждение. Тем временем, мама доказывала, что готова воспитывать детей самостоятельно. Полицейские решили ей помочь. Они собрали спальную мебель, постельное белье, учебные столы. Помогли провести косметический ремонт помещения. Скоро дети вернутся из интерната в обновленный дом, где у них появилось место отдыха.

В УМВД подчеркнули: семья по-прежнему останется на профилактическом учете, с матерью продолжится работа до того момента, когда опасности для жизни, здоровья и воспитания детей не останется.