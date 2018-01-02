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Защитой заповедника от свинокомплекса занялся Гринпис

Сегодня, 16:23
Защитой заповедника от свинокомплекса занялся Гринпис
Гринпис России обратился с жалобой в прокуратуру Курской области с просьбой не допускать строительство свинокомплекса вблизи заповедника имени Алехина. Ранее мы рассказывали: вблизи от одного из участков заповедника, Казацкого, планируют построить свинокомплекс на 200 тысяч голов свиней. 
Помимо неприятного запаха, свежий свиной навоз — это отходы третьего класса опасности (умеренно опасные отходы). Их попадание в окружающую среду приведёт к закислению почвы и, следовательно, нарушению экосистем заповедника - поясняют в Гринпис. 
Дирекция заповедника не согласовала строительство свинокомплекса в охранной зоне — а значит такое строительство незаконно - отмечают в природоохранной организации. На проблему уже обратил внимание Совет при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека и вынес рекомендации в адрес Генпрокуратуры, Минприроды и Росприроднадзора. 
Напомним, ранее с заявлением выступили представители администрации Курской области, агрокомпании и застройщика, они заверили, что все нормы будут соблюдены, и заповедник не пострадает. Впереди еще общественные слушания, площадка под свинокомплекс согласовывается, и разрешительных документов на строительство пока нет.  

 

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