Защитой заповедника от свинокомплекса занялся Гринпис

Гринпис России обратился с жалобой в прокуратуру Курской области с просьбой не допускать строительство свинокомплекса вблизи заповедника имени Алехина. Ранее мы рассказывали: вблизи от одного из участков заповедника, Казацкого, планируют построить свинокомплекс на 200 тысяч голов свиней.

Помимо неприятного запаха, свежий свиной навоз — это отходы третьего класса опасности (умеренно опасные отходы). Их попадание в окружающую среду приведёт к закислению почвы и, следовательно, нарушению экосистем заповедника - поясняют в Гринпис.

Дирекция заповедника не согласовала строительство свинокомплекса в охранной зоне — а значит такое строительство незаконно - отмечают в природоохранной организации. На проблему уже обратил внимание Совет при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека и вынес рекомендации в адрес Генпрокуратуры, Минприроды и Росприроднадзора.

Напомним, ранее с заявлением выступили представители администрации Курской области, агрокомпании и застройщика, они заверили, что все нормы будут соблюдены, и заповедник не пострадает. Впереди еще общественные слушания, площадка под свинокомплекс согласовывается, и разрешительных документов на строительство пока нет.



