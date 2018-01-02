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Курянам пени за неуплату взноса на капремонт будут начислять раз в год

Сегодня, 08:08
Курянам пени за неуплату взноса на капремонт будут начислять раз в год
В Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Курской области сообщили, что пени за несвоевременную или неполную оплату взносов на капремонт региональный оператор будет отражать в квитанциях один раз в год – в декабре. Такое решение в фонде приняли, чтобы лишний раз не нервировать добросовестных плательщиков, которым из-за технических сбоев платежки порой приходят с начисленными пени, даже если за капремонт они заплатили до 10 числа. В последнее время таких обращений было немало.

 

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