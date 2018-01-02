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В Курске стало больше пунктов реализации и пополнения транспортных карт льготника

Сегодня, 16:39
В Курске стало больше пунктов реализации и пополнения транспортных карт льготника
В Курске стало больше пунктов реализации и пополнения транспортных карт льготника. Добавилось 8 адресов: 
- перекресток улиц Дзержинского и Советская (остановка «Кинотеатр им. Щепкина»);
- площадь Добролюбова (перекресток ул. Красной Армии и ул. Добролюбова);
- улица Радищева (остановка «Северный рынок», ориентир - магазин «Стрела»);
- перекресток улица 50 лет Октября - проспект Дружбы (ориентир - магазин «Универсам»);
- улица Дубровинского (остановка «ул. Дубровинского», ориентир - магазин «Дубравка»);
- проспект Кулаково (остановка «ул. Черняховского», ориентир - магазин «Европа № 7»);
- проспект Кулакова (остановка «ул. Народная», ориентир - магазин «Европа № 1»);
- перекресток улиц Союзная и 2-я Рабочая (остановка «Сборный пункт»).

 

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