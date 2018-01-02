В Курске стало больше пунктов реализации и пополнения транспортных карт льготника

В Курске стало больше пунктов реализации и пополнения транспортных карт льготника. Добавилось 8 адресов: - перекресток улиц Дзержинского и Советская (остановка «Кинотеатр им. Щепкина»); - площадь Добролюбова (перекресток ул. Красной Армии и ул. Добролюбова); - улица Радищева (остановка «Северный рынок», ориентир - магазин «Стрела»); - перекресток улица 50 лет Октября - проспект Дружбы (ориентир - магазин «Универсам»); - улица Дубровинского (остановка «ул. Дубровинского», ориентир - магазин «Дубравка»); - проспект Кулаково (остановка «ул. Черняховского», ориентир - магазин «Европа № 7»); - проспект Кулакова (остановка «ул. Народная», ориентир - магазин «Европа № 1»); - перекресток улиц Союзная и 2-я Рабочая (остановка «Сборный пункт»). Сегодня, 16:39 К списку новостей