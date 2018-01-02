В Курске некому заниматься отловом бродячих животных. В городском комитете ЖКХ сообщили, что в ведомство не поступило ни одной заявки на участие в аукционе. В 2017-м отловом безнадзорных животных занимался ИП "Лебедь". Предприниматель ликвидировал 356 животных, за что получил более 500 тысяч рублей. В декабре 2017-го года комитет ЖКХ вновь разместил на сайте госзакупок информацию о проведении электронного аукциона на определение исполнителя работ. Однако желающих не нашлось. Коммунальщики в ближайшее время проведут еще один конкурс.