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В Курске к 80-летию Владимира Высоцкого устроят выставку

Сегодня, 08:01
В Курске к 80-летию Владимира Высоцкого устроят выставку
15 января в библиотеке имени Асеева откроется книжная выставка «Владимир Высоцкий без мифов и легенд». Она посвящена 80-летию со дня рождения поэта и артиста. В экспозиции около 50 изданий. Это стихи и песни Высоцкого: о дружбе, спорте, войне, Родине, песни сатирического содержания, песни-роли для кинофильмов и другие. При жизни поэта было напечатано только одно его стихотворение. После смерти Высоцкого в 1981 году вышел первый сборник стихов Владимира Семеновича «Нерв». Помимо произведений Высоцкого, на выставке представлены материалы о его жизни. 

 

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