Центр Курска из-за коммунальной аварии проведет день без воды и тепла
Сегодня, 12:01
В МЧС сообщили, что в 11:30 в ЦУКС поступила информация о понижении теплоснабжения в Центральном округе Курска. Дальнейшая информация уточняется. Меж тем, в курском филиале "Квадры" появилось сообщение, что специалисты компании проводят ремонт участка тепломагистрали в районе пересечения улиц Нижняя Набережная и Сонина.
«Сейчас приняты все необходимые меры для скорейшего завершения ремонта. На месте работает оперативно-ремонтная бригада филиала, укомплектованная всем необходимым оборудованием и спецтехникой», - сообщил главный инженер Курского филиала ПАО «Квадра» Андрей Кулешов.
На время ремонта ограничена подача тепла и горячей воды по следующим адресам: