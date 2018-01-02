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Центр Курска из-за коммунальной аварии проведет день без воды и тепла

Сегодня, 12:01
Центр Курска из-за коммунальной аварии проведет день без воды и тепла
В МЧС сообщили, что в 11:30 в ЦУКС поступила информация о понижении теплоснабжения в Центральном округе Курска. Дальнейшая информация уточняется. Меж тем, в курском филиале "Квадры" появилось сообщение, что специалисты компании проводят ремонт участка тепломагистрали в районе пересечения улиц Нижняя Набережная и Сонина.
«Сейчас приняты все необходимые меры для скорейшего завершения ремонта. На месте работает оперативно-ремонтная бригада филиала, укомплектованная всем необходимым оборудованием и спецтехникой», - сообщил главный инженер Курского филиала ПАО «Квадра» Андрей Кулешов.
На время ремонта ограничена подача тепла и горячей воды по следующим адресам:
- ул. Н. Набережная, 3;
- ул. А. Невского, 23;
- ул. Гайдара, 4, 5, 6, 7, 13/1, 13/2, 13/4,13/5, 14, 19а, 21;
- ул. Дзержинского, 43, 54/2;
- ул. К. Либкнехта, 2, 4, 20;
- ул. Советская, 15а;
- ул. Кр. Армии, 10, 12;
- ул. С. Перовской, 13;
- ул. Сосновская, 5;
- ул. Ендовищенская, 2, 8. 
Завершить ремонт и возобновить подачу тепла и горячей воды «Квадра» планирует сегодня до 17.00

 

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