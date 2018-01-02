Курские реки начали покрываться льдом

Сегодня примерно 5% курских рек покрыты тонким слоем льда толщиной около 2 сантиметров. Закрытые водоемы и затоны рек замерзли полностью. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни мороз усилится местами до 12 градусов, и процесс ледообразования пойдет гораздо быстрее. Тем не менее, ступать на него очень опасно. Безопасным считается лед не менее 7 сантиметров. Инспекторы ГИМС будут следить за тем, чтобы куряне не ступали на замерзшие водоемы. Аналогичную работу должны вести органы местного самоуправления.