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Курское "Динамо" отправилось на матч Премьер-лиги в Казань

Сегодня, 08:01
Курское
Из Праги курское "Динамо" отправилось в Казань, где сегодня проведет матч женской Премьер-лиги. Хозяйки паркета - команда "Казаночка" - сейчас занимают шестое место в турнирной таблице. Подопечные Лукаса Мондело, которые проводят сезон без проигрышей, лидеры чемпионата. Встреча в первом круге "Динамо" и "Казаночки", состоявшаяся в Курске, завершилась со счетом 90:58 в пользу бело-голубых. Начало сегодняшнего матча в 17 часов по московскому времени. 

 

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