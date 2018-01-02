В Курске откроется выставка «Взрослые тоже играют в куклы»

В Курском краеведческом музее 17 января откроется выставка «Взрослые тоже играют в куклы». Она посвящена коллекционеру народной игрушки, педагогу и этнографу, нашему земляку Николаю Бартраму, основавшему первый и единственный музей игрушки в СССР. В одном зале соединится целая вереница эпох: в витринах будут представлены куклы, созданные современниками и имеющие более чем полувековой «возраст». Например, коллекция курянки Оксаны Ефимовой будет представлена экземплярами исключительно декоративного назначения. Эти куклы украшали интерьеры богатых домов Европы и России прошлого.

В экспозиции также куклы фарфоровые и пластмассовые, родом из Советского Союза, скандинавские «тильды» и знаменитая Барби, перчаточные куклы старой Англии и традиционная русская игрушка, которую крестьяне делали из соломы, пеньки, тряпочек, глины и дерева.