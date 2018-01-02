поиск по сайту
 

В Курске откроется выставка «Взрослые тоже играют в куклы»

Сегодня, 08:10
В Курске откроется выставка «Взрослые тоже играют в куклы»
В Курском краеведческом музее 17 января откроется выставка «Взрослые тоже играют в куклы». Она посвящена коллекционеру народной игрушки, педагогу и этнографу, нашему земляку Николаю Бартраму, основавшему первый и единственный музей игрушки в СССР. В одном зале соединится целая вереница эпох: в витринах будут представлены куклы, созданные современниками  и имеющие более чем полувековой «возраст». Например, коллекция курянки Оксаны Ефимовой будет представлена экземплярами исключительно декоративного назначения. Эти куклы украшали интерьеры богатых домов Европы и России прошлого.
В экспозиции также куклы фарфоровые и пластмассовые, родом из Советского Союза, скандинавские «тильды» и знаменитая Барби, перчаточные куклы старой Англии и традиционная русская игрушка, которую крестьяне делали из соломы, пеньки, тряпочек, глины и дерева.  

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама