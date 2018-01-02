В Курске достраивают конно-спортивную школу

На окраине Курска завершается возведение уникальной для Черноземья конно-спортивной школы, которая станет первой очередью конно-спортивного комплекса, - сообщает "ГТРК Курск". Возводится комплекс на средства "Газпрома". Лошади уже опробовали манеж, предназначенный для выездки, конкура и вольтижировки. Неподалеку от старого ипподрома возведено большое здание в стиле ампир. Внутри - крытый манеж, который вмещает около 600 зрителей. Плюс - отделение иппотерапии. К основному зданию примыкает конюшня на сто с лишним стойловых мест. Есть душевые, ветклиника и даже лошадиный солярий. На открытом воздухе размещено несколько площадок, беседок, а также осветительные мачты для работы в темное время суток. После завершения первой очереди комплекса, пойдет речь об ипподроме.