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20 трамваев из Москвы доставят в Курск к концу января

Сегодня, 08:05
20 трамваев из Москвы доставят в Курск к концу января
20 трамваев из Москвы доставят в Курск к концу января - сообщил мэр города Николай Овчаров. Вначале предполагалось, что вагоны переправят железнодорожным транспортом. Но затем ситуация изменилась. По словам главы горадминистрации, трамвайные вагоны будут следовать из столицы в Курск автомобильным транспортом, на платформах длинномеров. Напомним, в конце 2017 года власти Москвы решили подарить Курску 20 бывших в употреблении вагонов. Правда, вывозить их курянам предложили самостоятельно. 

 

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