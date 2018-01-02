20 трамваев из Москвы доставят в Курск к концу января - сообщил мэр города Николай Овчаров. Вначале предполагалось, что вагоны переправят железнодорожным транспортом. Но затем ситуация изменилась. По словам главы горадминистрации, трамвайные вагоны будут следовать из столицы в Курск автомобильным транспортом, на платформах длинномеров. Напомним, в конце 2017 года власти Москвы решили подарить Курску 20 бывших в употреблении вагонов. Правда, вывозить их курянам предложили самостоятельно.



