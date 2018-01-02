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Куряне, инсценировавшие ДТП ради страховки, попались еще на одной афере

Сегодня, 16:32
Куряне, инсценировавшие ДТП ради страховки, попались еще на одной афере
Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении двух курян, подозреваемых в покушении на мошенничество в сфере страхования. Как пояснили в СК, молодой человек специально купил легковой автомобиль с техническими повреждениями, чтобы незаконно получить выплаты по ОСАГО. Для инсценировки ДТП он привлек друга, который нашел еще один "битый" автомобиль. Летом 2017 года подозреваемые на Силикатном проезде выставили якобы столкнувшиеся машины, после чего оформили необходимые документы. Затем предприимчивый курянин обратился в страховую компанию с заявлением о выплате. Однако мошеннические намерения подозреваемых стали очевидными для страховщиков, и в выплате страховки в 350 тысяч рублей было отказано.
Это уже второй эпизод подозреваемых, направленный на мошенничество в сфере страховых выплат. Еще одну инсценировку ДТП они устроили в январе 2017 года в Курском районе, опрокинув автомобиль. Тогда им удалось получить 280 тысяч рублей страховки. 
Уголовные дела соединены в одно производство, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.

 

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