В центре Курска в ДТП с участием автобуса пострадали 6 человек

В Курске полицейские выясняют обстоятельства ДТП с участием маршрутного автобуса. Авария произошла сегодня около 15 часов на улице Карла Маркса. По предварительной информации, автобусу ПАЗ столкнулся с движущимся впереди автомобилем "Мерседес". В общественном транспорте находились 25 пассажиров. Четверым оказали медицинскую помощь на месте. Еще двое госпитализированы. В УМВД подчеркнули, что движение не приостанавливалось.



