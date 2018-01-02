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В центре Курска в ДТП с участием автобуса пострадали 6 человек

Сегодня, 16:41
В центре Курска в ДТП с участием автобуса пострадали 6 человек
В Курске полицейские выясняют обстоятельства ДТП с участием маршрутного автобуса. Авария произошла сегодня около 15 часов на улице Карла Маркса. По предварительной информации, автобусу ПАЗ столкнулся с движущимся впереди автомобилем "Мерседес". В общественном транспорте находились 25 пассажиров. Четверым оказали медицинскую помощь на месте. Еще двое госпитализированы. В УМВД подчеркнули, что движение не приостанавливалось.
 
 

 

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