Для курских "сеньоров" устроят бал

Сегодня в культурном центре «Лира» состоится конкурс бального танца «Новогодний бал». Он соберёт около 100 участников в возрастной категории «Сеньоры». На бал соберутся любители бального танца не только из Курска, но и из соседней Белгородской области. В качестве визитной карточки коллективы представят свои индивидуальные композиции, затем примут участие в конкурсной программе, она состоит из нескольких номинаций: «Венский вальс», «Медленный вальс», «Фокстрот» и «Танго». Затем коллективы станут участниками общего танцевального номера. Затем наградят лучших танцоров и выберут Короля и Королеву бала. Одна из пар получит кубок зрительских симпатий. Начало "Новогоднего бала" в 13 часов.



