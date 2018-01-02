поиск по сайту
 

Для курских "сеньоров" устроят бал

Сегодня, 10:03
Для курских
Сегодня в культурном центре «Лира» состоится конкурс бального танца «Новогодний бал». Он соберёт около 100 участников в возрастной категории «Сеньоры». На бал соберутся любители бального танца не только из Курска, но и из соседней Белгородской области. В качестве визитной карточки коллективы представят свои индивидуальные композиции, затем примут участие в конкурсной программе, она состоит из нескольких номинаций: «Венский вальс», «Медленный вальс», «Фокстрот» и «Танго». Затем коллективы станут участниками общего танцевального номера. Затем наградят лучших танцоров и выберут Короля и Королеву бала. Одна из пар получит кубок зрительских симпатий. Начало "Новогоднего бала" в 13 часов. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама