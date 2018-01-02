В "Читающем троллейбусе" расскажут о писателе Носове

Сегодня исполняется 93 года со дня рождения одного из самых известных курских писателей Евгения Носова. К этой дате в нашем городе приурочили целый ряд культурных мероприятий, в частности, ей будет посвящена акция "Читающий троллейбус". Пассажирам расскажут о жизни и творчестве Носова. Курские литераторы поделятся воспоминаниями о писателе, прочитают отрывки из его произведений. Меж тем, Носов был и прекрасным живописецем. В салоне «Читающего маршрута» представят рисунки и фотопейзажи знаменитого земляка. Призы от организаторов получат «счастливые» пассажиры, которые первыми войдут на остановках «ул. Садовая» и «Парк Героев Гражданской войны». Стартует троллейбус с Красной площади по маршруту №1 в 11 часов.



