В Железногорске 37 сирот получили ключи от квартир
Сегодня, 08:07
В Железногорске ключи от новых квартир получили 37 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Со всеми заключили договоры специализированного найма сроком на пять лет - сообщает "Эхо недели". Юношам и девушкам объяснили, что в течении пяти лет они могут использовать предоставленное жильё только для проживания. Сдавать в наем или аренду не имеют права, как и обменивать на другое. Новоселы обязаны своевременно оплачивать коммунальные услуги, содержать квартиру в порядке и нести ответственность за ее сохранность. После 5-летнего срока, если замечаний к нанимателю жилья не будет, он получит право приватизировать квартиру и станет её собственником. Время показало, что негативный опыт в этом вопросе есть. За последние 3 года с 30 курянами за нарушения перезаключили договор. Это значит, что получение ими жилья в собственность отодвигается еще на пять лет. Договор может быть вовсе расторгнут, одна из причин — долги за коммуналку. Пять договоров за последние три года расторгнуто, и льготникам пришлось переселяться на меньшую площадь. В таких случаях право на льготу теряется, взамен предоставляется койко-место и шесть квадратных метров.