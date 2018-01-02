Петр Порошенко дал поручение провести экспертизу подлинности Владимира Путина и Сергея Шойгу

Порошенко Петр Алексеевич дал поручение Главной военной прокуратуре украинского государства провести специальную экспертизу подлинности личностей политических деятелей Российской Федерации. В данном случае речь идёт в отношении Владимира Путина, выступающего главой российского государства, Сергея Шойгу, занимающего пост министра обороны Российской Федерации, Александра Ветка, находящегося на должности командующего Черноморским флотом РФ, а также Сергея Аксенова, занимающего пост главы Крыма, информирует obozrevatel.com.

По всей видимости, Петр Порошенко, занимающий пост главы Украины, принял данное решение, прочитавши роман Виктора Пелевина либо просмотревши одноименную киноленту «Generation P». В данном произведении главный герой становится со временем творцом телевизионной реальности, которая замещает окружающую реальность. Украинский президент под впечатлением от киноленты считает, что телевизионные образы государственных деятелей Российской Федерации, а также самой политической жизни государства, создаются при помощи компьютерных технологий.

Стоит отметить, что подозрения украинской стороны были усилены в ответ на комментарии российского президента, который сказал обидные слова в отношении Петра Порошенко. На встрече Владимира Путина с журналистами, Дмитрий Киселев, являющийся специальным российским корреспондентом, спросил российского лидера, что Порошенко Новый Год справлял на Мальдивах, и кричал там слова "Слава Украине". Отвечая на данный вопрос Владимир Путин подчеркнул, что Петр Порошенко является довольно богатым человеком, и что не зря его в народе называют «шоколадным королём».

По всей видимости, это всё вводит в заблуждение украинского президента. При этом он, наверное, не верит, что люди способны выполнять такой функционал задач, контролировать исполнение утверждённых указов, посещать такое количество мест. Несмотря на это украинская сторона должна всё-таки проверить подлинность личностей политических деятелей Российской Федерации. В свою очередь в глобальной Сети активно обсуждаются заявления украинского президента, а также военной прокуратуры Украины.

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=SSW-ttLYfpM