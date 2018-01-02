На выходных 11,5 тысяч курян остались без отопления

К воскресенью энергетики отремонтировали магистральные трубопроводы, повреждение которых 13 января стало причиной отключения теплоснабжения в 143-х жилых домах в центре Курска. Кроме того, батареи остыли в 11-ти школах, двух детских садах и двух медицинских учреждениях. В ночь с 13 на 14 января в пресс-службе курского филиала «Квадры» сообщили: "Ремонт тепломагистрали на ул. Володарского завершен в 02:20, на ул. Дмитрова - в 02:40. Сейчас магистральные и внутриквартальные сети заполнены теплоносителем". В компании уточнили, что непосредственное подключение потребителей к системе теплоснабжения на тот момент осуществляли жилищные организации. По данным регионального МЧС, авария на магистральных трубопроводах в центре Курска произошла 13 января около 3-х часов дня.