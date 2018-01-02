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В Курске таксист обокрал пьяного пассажира

Сегодня, 11:57
В Курске таксист обокрал пьяного пассажира
Чрезмерное употребление спиртного обернулось для жителя Курска финансовыми потерями. Накануне новогодних праздников он отдыхал на корпоративе. Веселье продолжалось до поздней ночи, но после молодой человек решил продолжить празднование в других местах и воспользовался такси. Наличные деньги закончились, и он предложил водителю самому взять, сколько нужно с кредитки, чтобы расплатиться за проезд. Снимая деньги в банкомате, таксист запомнил пин-код и задумал обобрать пьяного клиента. Когда курянин стал засыпать, водитель оставил его на лавочке в центре Курска и уехал, забрав карточку. Позже опустошил её, присвоив 26 тысяч рублей. Потерпевший не сразу обратился в полицию, так как помнил не всё, что с ним произошло. В наступившем году по его заявлению было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Злоумышленника задержали, он уже дал признательные показания и пообещал возместить  ущерб. Избежать уголовной ответственности это не поможет, но станет смягчающим обстоятельством. Нечистому на руку таксисту может грозить до 5 лет лишения свободы - сообщили в УМВД.  

 

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