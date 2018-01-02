Дана Борисова побывала в рыльском монастыре

Известная телеведущая Дана Борисова побывала в Курской области. Она посетила Рыльск, где находится Свято-Николаевский мужской монастырь. На Instagram Борисова сообщила: она приехала, чтобы побывать на могиле старца Ипполита, который при жизни помог избавиться от пагубных пристрастий тысячам людей. "Удалось поговорить с настоятелем монастыря отцом Романом, почитать молитву, поцеловать ему руку. Помолилась, причастилась, попросила за всех добрых людей. Господи, помоги сейчас, в один из самых непростых периодов в моей жизни, помоги выстоять и не сорваться!" - написала телеведущая, которая борется с наркозависимостью. Меж тем, у многих пользователей макияж Даны Борисовой вызвал негодование. Его назвали вызывающим и неуместным.