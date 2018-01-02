Курскэнерго предупреждает жителей области о соблюдении правил безопасности во время непогоды

В связи с изменением погодных условий и прохождением по территории Курской области циклона с мокрым снегом и порывистым ветром сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» напоминают курянам о правилах безопасности при нахождении вблизи объектов электрическим сетей.





После прохождения атмосферного фронта упавшими под напором сильного ветра деревьями могут быть повреждены провода воздушных линий электропередачи. Чтобы не попасть под напряжение, необходимо помнить о том, что смертельно опасно приближаться к деревьям, лежащим на проводах (так как они могут оставаться под напряжением), провисшим или оборванным проводам ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии, отходите от провода мелким шагами, не отрывая стопы от земли.





Если вы заметили оборванный провод, организуйте охрану места повреждения в радиусе 8 – 10 метров и сообщите о случившимся по телефону круглосуточной прямой линии энергетиков 8 800-50-50-115 или короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов), а также по телефону +7 915 -38-000-38 в Teleram и Viber.





Помните правила поведения при отключении электроснабжения:

1) Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность в электрических сетях. Это может быть опасно для жизни!

2) Не заходите на территорию огороженных энергообъектов, не проникайте в закрытые помещения.

3) Не устраивайте временные электропроводки.

4) Не используйте генераторы электроэнергии в закрытых помещениях. Такие устройства пожароопасны и выделяют угарный газ!

5) В помещении отключите все электроприборы.

6) Выключите весь свет, кроме одной лампочки. Это необходимо для того, чтобы Вы знали, если подачу электроэнергии вдруг возобновят.

7) Если отключение произошло в тёмное время суток, выгляните в окно и проверьте, отключён весь Ваш район (улица) или только Ваш дом.

8) В случае, если отключён весь город (поселок, село), проверьте давление в кране с холодной водой и сделайте запас воды.

9) После восстановления электроснабжения не спешите с включением электроприборов. Убедитесь, что свет «не моргает» и не «плавает», подождите 10 минут.

10) Поставьте на подзарядку все приборы, имеющие встроенные аккумуляторы и использованные Вами в период отключения электроэнергии.