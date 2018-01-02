В Старый Новый год волонтеры нашли воронежца, похищенного в рабство

В Старый Новый год благодаря курским волонтерам поиски двух пропавших человек завершились благополучно. Как рассказали поисковики отряда "Лиза Алерт Курск", они отправились на розыск пропавшего жителя областного центра, который уехал в Солнцевский район. На одной из остановок волонтеры обнаружили 63-летнего жителя города Калач Воронежской области. Выяснилось, что пешком он преодолел уже более 500 километров, так как шел из Москвы. Мужчина рассказал, что четыре месяца назад его принудительно увезли цыгане. В Москве он работал на стройке, но денег ему не заплатили. Без денег и документов воронежский пенсионер попытался вернуться домой. Дорога заняла у него 2 месяца. Попутки не останавливались, поэтому приходилось проходить по 15-20 километров в сутки. 13 января сильно похолодало, мужчина устал и присел на остановку передохнуть. Так он просидел несколько часов. Продрогшего пенсионера напоили горячим чаем и вызвали «скорую». Мужчину отправили в Бесединскую больницу. Утром 14 января волонтеры забрали его оттуда и повезли в Воронеж. Выяснилось, что мужчину уже несколько месяцев разыскивают родные. Куряне помогли мужчине вернуться к семье. К слову, пропавший курянин тоже нашелся.