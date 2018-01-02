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В Горшеченском районе из пустующего дома воры вынесли всю технику

Сегодня, 12:59
В Горшеченском районе из пустующего дома воры вынесли всю технику
В Горшеченском районе установлены подозреваемые в крупной краже из дома. Женщине перешло по наследству жилище. Долгое время она не проверяла сохранность вещей, так как была уверена, что помещение надежно закрыто. Когда курянка все же зашла в дом, то обнаружила, что внутри полностью отсутствует бытовая техника, которой было оснащено жилье, сантехника и комплектующие. Полицейским понадобились сутки, чтобы установить причастных к преступлению. Ими оказались двое местных жителей. Как пояснили подозреваемые, заметив, что в помещении долго никто не появлялся, они посчитали, что имущество не представляет для хозяев ценности. Хищения совершали несколько раз, тщательно пряча следы взлома. Часть техники установили у себя дома, часть сбыли. Все, что подозреваемые не успели продать, уже изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело. 

 

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