В Горшеченском районе из пустующего дома воры вынесли всю технику

В Горшеченском районе установлены подозреваемые в крупной краже из дома. Женщине перешло по наследству жилище. Долгое время она не проверяла сохранность вещей, так как была уверена, что помещение надежно закрыто. Когда курянка все же зашла в дом, то обнаружила, что внутри полностью отсутствует бытовая техника, которой было оснащено жилье, сантехника и комплектующие. Полицейским понадобились сутки, чтобы установить причастных к преступлению. Ими оказались двое местных жителей. Как пояснили подозреваемые, заметив, что в помещении долго никто не появлялся, они посчитали, что имущество не представляет для хозяев ценности. Хищения совершали несколько раз, тщательно пряча следы взлома. Часть техники установили у себя дома, часть сбыли. Все, что подозреваемые не успели продать, уже изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело.