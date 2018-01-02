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Куряне проверяют на прочность лёд

Сегодня, 14:48
Куряне проверяют на прочность лёд
Из-за похолодания курские водоемы покрылись льдом. Хотя он еще слишком тонкий, люди, забывая о своей безопасности, начали активно рыбачить. 12 января в Обоянском районе зарегистрирована первая  трагедия на воде. В минувшие выходные инспекторы ГИМС совместно с представителями полиции и администраций муниципалитетов  провели рейды по водоемам. Объектом внимания стали реки и пруды Медвенского, Октябрьского и Обоянского районов. Во время патрулирования на водоемах они встретили детей, которые  играли на льду. Инспекторы ГИМС рассказали им о недопустимости таких забав. На большинстве рек и прудов встречались любители зимней рыбалки, с которыми беседовали о том, насколько опасно еще ступать на лед. Как сообщили в МЧС, сегодня  толщина ледяного покрова на закрытых водоемах 6-8 сантиметров, примерно на 85%  закрылись реки, где лед – 5-6 см. Спасатели напомнили: для одного человека безопасным считается лед от 7 см, для группы – от 10. 

 

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