В Курске построят новые дороги, троллейбусные и трамвайные линии

На публичных слушаниях обсудили развитие транспортной инфраструктуры Курска, программа рассчитана на 17 лет, до 2035 года. Власти озвучили планы на это время. Среди них капитальный ремонт и строительство новых трамвайных путей (по Запольной - Студенческой - Косухина - с выходом на Сумскую). Помимо этого, в планах - новые троллейбусные линии и маршруты по улицам: улица 50 лет Октября (от ул. Дзержинского до пр-та Дружбы); по проспекту Энтузиастов (от пр-та Дружбы) - ул. Бойцов 9-й Дивизии - пр-т В. Клыкова - ул. Сумская - ул. Литовская (до ул. Малых); по ул. Карла Маркса до м/р-на Северный. Значительный рост количества личного транспорта, а также освоение территорий под жилую застройку требуют увеличения протяженности магистралей и расширения улиц. Поэтому в предстоящие 17 лет предполагается реконструкция целого ряда дорог, в том числе по улице Бойцов 9-й дивизии от Звездной до улицы 50 лет Октября; ул. Звездной; по ул. Павлуновского (от ул. Суворовской до ул. Бойцов 9-й Дивизии); по ул. Карла Маркса от Московской площади и прилегающих дорог. Кроме того предусмотрены расширение дороги по Майскому бульвару (2-я очередь); строительство дороги от пр. В. Клыкова до ул. Энгельса, магистральной улицы - проспект Дружбы и улица Просторная в Северо-западном районе города Курска, дороги, связывающей ул. М. Горького и ул. Челюскинцев; расширение ул. Литовская от ул.1-я Кожевенная до сельскохозяйственного рынка. Это далеко не полный список запланированных дорожных работ, предусмотренных программой развития транспортной инфраструктуры областного центра. С текстом программы можно ознакомиться на официальном сайте Администрации города Курска.

Участники публичных слушаний приняли резолюцию, рекомендующую Курскому городскому Собранию утвердить проект программы.



